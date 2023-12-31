Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП под Вологдой Двое игроков юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Вологодской области в результате ДТП погибли двое игроков молодежной хоккейной команды «Чайка», сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную Федерацию хоккея. Погибшие были 2010 и 2011 года рождения.

Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога 4-полосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе, — рассказали в федерации.

Хоккейные клубы «Череповец», «Чайка» и Федерация хоккея Вологодской области выразили соболезнования родным и близким погибших. В сообществах социальных сетей организаций запущен сбор средств.

Ранее врачи Орловской областной клинической больницы спасли 20-летнего футболиста, у которого случился инсульт во время матча. Молодой спортсмен играл на поле несколько минут, после чего у него закружилась голова и появились первые признаки инсульта. Медики сначала провели футболисту тромболитическую терапию, чтобы минимизировать последствия, однако она оказалась неэффективна. Тогда они приняли решение об операции.

Также сообщалось, что несовершеннолетний хоккеист в Санкт-Петербурге оказался в реанимации из-за разрыва селезенки на тренировке. 15-летний подросток упал животом на лед. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.