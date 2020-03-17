Игроки хоккейного клуба «Сочи» сняли танцевальное видео на песню Little Big «Uno».
Видео с флешмобом опубликовано на странице клуба в Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что международные конторы букмекеров включили российскую группу Little Big в пятёрку претендентов на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение». Шансы артистов оценили в 7%. Сейчас лидером в рейтинге является Болгария, коэффициент которой составил 11%. Далее идут Литва (11%), Исландия (10%) и Швейцария (10%).
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