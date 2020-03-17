Фото: Хоккейный клуб "Сочи"/facebook.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки.

Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки. Сегодня мы совместно с РПЛ и Единой лигой ВТБ приняли важное для всех решение — приостанавливаем наши соревнования до 10...