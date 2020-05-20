Хоккеисты признали форму «Йокерита» самой красивой в КХЛ

https://static.news.ru/photo/a41e23f6-9a8d-11ea-80e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Helsingin Jokerit/twitter.com

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела опрос среди игроков на тему: форму какой команды КХЛ они считают самой красивой в сезоне-2019/20.

Хоккеисты в основном голосовали за свою нынешнюю команду, однако с небольшим перевесом победила форма финского «Йокерита», за которую проголосовали 12,6% игроков, сообщает пресс-служба КХЛ. В прошедшем сезоне финский клуб презентовал чёрный комплект, а дважды хоккеисты «Йокерита» выходили на лёд в специальной форме — на Хэллоуин и Рождество.

На втором месте оказалась форма петербургского СКА (10,7%), третью строчку разделили новосибирская «Сибирь» и казанский «Ак Барс» (по 6,6% голосов), пятое место заняла форма уфимского «Салавата Юлаева» (5,1% голосов).

Ранее КХЛ определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях. Обладатели призов были выбраны по итогам регулярного чемпионата, так как розыгрыш Кубка Гагарина был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.