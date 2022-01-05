Хоккеисты «Металлурга» после часа в самолёте в Нур-Султане улетели домой

Российская хоккейная команда «Металлург» после проведённого часа в самолёте в Нур-Султане смогла вылететь домой. Спортсмены в Казахстане провели матч против команды «Барыс». Несмотря на продолжающиеся протесты в стране, хоккейный поединок не стали отменять, но провели без зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

Самолёт с командой «Металлург» вылетел, — заявили в пресс-службе КХЛ.

Матч завершился со счётом 2:3 в пользу хозяев. Известно, что руководство команды «Барыс» организовало гостевой команде сопровождение до аэропорта. Самолёт с магнитогорской командой не мог вылететь из аэропорта Нур-Султана более часа. По указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане было введено чрезвычайное положение.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло призвал сократить зарплаты невакцинированным футболистам. Он считает, что такие игроки наносят вред обществу. По его мнению, вакцинированные легче переносят болезнь и быстрее восстанавливаются. В итальянском чемпионате (Серия А) один из самых высоких показателей вакцинации в европейском футболе: привились 98% игроков и персонала.