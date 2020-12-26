Хоккеисты Канады забросили немцам 16 шайб на МЧМ в Эдмонтоне

https://static.news.ru/photo/b290ffda-47ee-11eb-aa51-fa163e074e61_660.jpg Фото: hockeycanada/Instagram.com

Молодёжная сборная Канады по хоккею разгромила команду Германии на чемпионате мира в Эдмонтоне со счётом 16:2.

Состоявшаяся в ночь на 27 декабря по московскому времени игра полностью прошла под диктовку хозяев турнира. В их составе голы забили Кейден Гуле (2-я минута), Доусон Мерсер (8-я, 23-я), Филип Томасино (15-я, 34-я), Пейтон Кребс (20-я, 40-я), Райан Сузуки (26-я), Алекс Ньюхук (27-я, 31-я), Дилан Козенс (39-я, 41-я, 45-я), Джейкоб Пеллетье (46-я), Томас Харли (47-я) и Коннор Макмикель (49-я).

В составе сборной Германии голами отметились Джон Петерка (14-я минута) и Флориан Элиаш (60-я).

Отметим, что состав немецкой команды был существенно ослаблен из-за того, что девять игроков сборной не смогли принять участие в матче из-за карантина по коронавирусу. У них ранее были выявлены положительные тесты ПЦР.

Победа канадской молодёжки над немцами стала одной из самых крупных за всю историю побед этой команды. На ЧМ-1986 канадцы забили команде ФРГ 18 шайб, пропустив всего две. В матче с Латвией на ЧМ-2010 Канада забросила сопернику 16 безответных шайб.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 26 декабря по московскому времени молодёжная сборная России по хоккею переиграла сверстников из США на старте молодёжного чемпионата мира в Канаде со счётом 5:3, ведя в счёте 4:1, но в конце игры всё-таки сломив напор противника.