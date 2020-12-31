Хоккеисты Канады переиграли чехов и вышли в полуфинал МЧМ

https://static.news.ru/photo/d2a156b4-4d6e-11eb-8374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Канады в Эдмонтоне выиграла четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею у команды Чехии со счетом 3:0.

Шайбы у победителей забросили Дилан Козенс (9-я минута), Боуэн Байрэм (12-я) и Коннор Макмайкл (58-я).

В рамках турнира осталось провести один четвертьфинал. В 6:30 мск 3 декабря на лёд выйдут хоккеисты США и Словакии. От исхода этого матча зависит, кто станет соперником сборной России по полуфиналу чемпионата мира. Победа американцев выводит в соперники россиян канадцев, а победа словаков — финнов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная Финляндии победила команду Швеции со счётом 3:2 в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Причём финны уступали соперникам после первого периода — 0:2. Шведы Лукас Рэймонд (на 15-й минуте) и Элмер Содерблом (на 17-й) сделали хороший задел, но его в итоге не хватило для выхода в полуфинал турнира.