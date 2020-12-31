Хоккеисты Финляндии обыграли сборную Швеции и вышли в полуфинал МЧМ

https://static.news.ru/photo/d0d93eb8-4d51-11eb-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Финляндии победила команду Швеции со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Причём финны уступали соперникам после первого периода — 0:2.

Шведы Лукас Рэймонд (на 15-й минуте) и Элмер Содерблом (на 17-й) сделали хороший задел, но его в итоге не хватило для выхода в полуфинал турнира, проходящем в канадском Эдмонтоне. У финской команды отличились Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52-я) и Рони Хирвонен (60-я).

Сегодня состоятся ещё два четвертьфинала. Канадцы сыграют с чехами (начало — 3:00 мск), а сборная США — со словаками (6:30).

Россияне в полуфинале сыграют с канадцами в том случае, если четвертьфинальную стадию пройдут сборные Канады и США. Полуфиналы турнира пройдут в ночь на 5 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские хоккеисты одержали победу в матче с Германией в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира. Матч завершился со счётом 2:1. На 10-й минуте Василий Пономарёв убежал «один в ноль» и, красиво обыграв вратаря, послал шайбу в пустые ворота. На 29-й минуте преимущество россиян увеличил Данил Башкиров. На 44-й минуте встречи Флориан Элиас исполнил кистевой бросок и поразил ворота Аскарова.