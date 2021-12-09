Хоккеисты детских команд устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Хоккеисты тольяттинского «Волгаря» и самарской «Кометы» устроили массовую драку во время матча. В драке принимали участие все находившиеся на льду юные спортсмены. Видео столкновения юных хоккеистов появилось в Telegram-канале Baza.

Потасовка произошла на детском турнире в Тольятти между игроками 2009 года рождения. В драке были задействованы все участники состязания. Сначала их пытались разнять арбитры, затем к ним присоединились ещё тренеры команд. Пока неизвестно, каким образом накажут участников потасовки.

В итоге встреча завершилась победой «Волгаря» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что на тренировке хоккейной команды «Шахтёр-Солигорск» произошла потасовка между защитником Дмитрием Заламаем и голкипером Игорем Брикуном. После исполнения буллита вратарь бросил клюшку в партнёра по клубу, вследствие чего разгорелась драка.