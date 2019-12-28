https://static.news.ru/photo/7d53ef7e-2960-11ea-8b17-fa163e074e61_660.jpg Илья Михеев Фото: nhl.com/mapleleafs

Омич Илья Михеев серьёзно пострадал во время матча между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилс». Игрок команды-противника во время падения рассёк его кисть коньком.

Во время третьего периода игроки «Нью-Джерси» атаковали ворота «Торонто». Битва за шайбу привела к тому, что нападающий клуба из США во время кульбита задел коньком руку Михеева, пишет портал OM1.ru.

Кровь потекла рекой, и омичу пришлось уйти со льда. Из раздевалки игрока «Торонто» отправили в больницу. Об инциденте высказался голкипер из клуба Михеева. По его словам, на льду он увидел тонну крови и рассказал, что это было ужасно.

Её было намного больше, чем обычно бывает при игре высоко поднятой клюшкой или при чём-то подобном. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо, — рассказал Майкл Хатчинсон.

По словам главного тренера канадцев Шелдона Кифа, Михеев пока останется в больнице Нью-Джерси. Врачи диагностировали у него глубокий порез, и команда сейчас ждёт результатов обследования.

За «Торонто» Михеев начал играть в начале сезона. На его счету в НХЛ 39 матчей и 23 очка. Во время игры с американцами Михеев забросил гол в ворота противника.

Как писал NEWS.ru, ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отказался принять участие в Матче звёзд НХЛ.