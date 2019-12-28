Омич Илья Михеев серьёзно пострадал во время матча между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилс». Игрок команды-противника во время падения рассёк его кисть коньком.
Во время третьего периода игроки «Нью-Джерси» атаковали ворота «Торонто». Битва за шайбу привела к тому, что нападающий клуба из США во время кульбита
Кровь потекла рекой, и омичу пришлось уйти со льда. Из раздевалки игрока «Торонто» отправили в больницу. Об инциденте высказался голкипер из клуба Михеева. По его словам, на льду он увидел тонну крови и рассказал, что это было ужасно.
Её было намного больше, чем обычно бывает при игре высоко поднятой клюшкой или при чём-то подобном. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо, — рассказал Майкл Хатчинсон.
По словам главного тренера канадцев Шелдона Кифа, Михеев пока останется в больнице Нью-Джерси. Врачи диагностировали у него глубокий порез, и команда сейчас ждёт результатов обследования.
За «Торонто» Михеев начал играть в начале сезона. На его счету в НХЛ 39 матчей и 23 очка. Во время игры с американцами Михеев забросил гол в ворота противника.
Как писал NEWS.ru, ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отказался принять участие в Матче звёзд НХЛ.
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