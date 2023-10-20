19 октября президент России Владимир Путин обратился к президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку с просьбой разобраться с «дельцами от хоккея», которые «тащат» за границу юных спортсменов. Что имел в виду глава государства и что он предлагает — в материале NEWS.ru.
Что сказал Путин о переходах юных хоккеистов
По словам Путина, процесс перехода российских хоккеистов в иностранные команды необходимо отрегулировать. Об этом глава государства попросил Третьяка.
«Вам вместе со специалистами из Минспорта нужно понять, что нам делать с этими „дельцами“ от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и благородный», — сказал Путин.
Также президент России заявил, что Министерству спорта и ФХР требуется продвигать и развивать свой продукт, исходя из современных тенденций.
«Я уже много раз говорил, что у нас мало что делается в этом плане. Попрошу Минспорт и ФХР вернуться к данному вопросу. Нам надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному красиво и креативно», — добавил Путин.
Как в ФХР отреагировали на просьбу Путина
Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что организация будет максимально жестко бороться с людьми, которые незаконно занимаются агентской деятельностью и пытаются увезти молодых российских хоккеистов в зарубежные клубы.
«Мы занимаемся лицензированием агентов, они сдают экзамен. Следим, чтобы не было каких-то случайных людей или жуликов. При этом несколько лет назад с подачи ФХР был принят закон о том, что нелицензированная деятельность по трудоустройству граждан России за рубеж является уголовно наказуемой», — сказал Курбатов.
Что думают хоккеисты об отъезде коллег
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников тоже прокомментировал слова президента России. Он поддержал обращение Путина к ФХР и заявил, что с проблемой переходов россиян «давно пора разобраться».
«Тут главный вопрос в возрасте. Взрослые люди сами могут решить, готовы они уезжать или не готовы, хотят или не хотят. И я думаю, что будут введены категории: что до 16 лет нельзя никуда увозить юных хоккеистов», — сказал Кожевников.
Кожевников также ответил на вопрос, как относится к переходам российских спортсменов в команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вижу ли я что-то плохое в том, что наши спортсмены уезжают в ту же НХЛ? Конечно. Мы их воспитываем, они туда уезжают и пропадают. А могли бы и здесь развиваться. Абсолютно правильное заявление президента», — отметил он.
Российский специалист Андрей Назаров, тренировавший питерский СКА, также оценил просьбу Путина к Федерации хоккея России. Он назвал тему актуальной и важной.
«Фамилии этих дельцов в хоккейном мире давно известны, многие из них — граждане недружественных нам стран, не имеющие лицензии на работу в России и ворующие игроков», — отметил Назаров.
Известный агент Шуми Бабаев рассказал, каким именно образом российские хоккеисты уводятся нелицензированными агентами за рубеж.
«Это большой бизнес, в нем задействованы тренеры и многие другие люди, которые берут деньги и устраивают [юных хоккеистов] в разные платные команды за границей», — добавил он.
Какой способ борьбы с отъездом хоккеистов из России предложили в Госдуме
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о необходимости поднимать уровень Континентальной хоккейной лиги, чтобы наши хоккеисты не хотели из нее уезжать, а иностранцы стремились к нам.
«Если говорить о мотивации для наших ребят, то у меня возникает мысль не о запрете ехать за рубеж, а о создании условий здесь. В связи с нашим отстранением нам надо создавать свои точки притяжения и повышать уровень соревнований в том же хоккее, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. Повысить уровень КХЛ, чтобы сильнейшие играли у нас. У нас есть сейчас историческая возможность, — сказала Журова «Матч ТВ».
Как россияне выступают в НХЛ
Многие российские хоккеисты выступают в НХЛ. Самый известный из них — Александр Овечкин, он уже сейчас является вторым игроком в истории по количеству матчей в НХЛ и уступает только американскому защитнику Райану Сутеру. Спортсмен также близок к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате — 894 шайбы. Россиянину осталось оформить 72 гола, чтобы обойти великого канадского игрока в споре за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.
В минувшем сезоне из россиян обладателем Кубка Стэнли стал нападающий Иван Барбашев, выступающий в составе «Вегас Голден Найтс». Хоккеист попал в «Вегас» после обмена из команды «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году, он уже становился обладателем этой награды, когда играл в составе «Сент-Луис Блюз».
Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был одним из лучших игроков в плей-офф 2023 года. Вратарь своими спасениями помог команде пробиться в финал Кубка Стэнли. А кипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим вратарем сезона-2021/22 Национальной хоккейной лиги.
Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша НХЛ стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счет 111 (30+81) очков. В топ-100 лучших бомбардиров за всю историю лиги из ныне выступающих россиян входят Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
В прошлом сезоне одной из главных звезд НХЛ стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 116 очков за регулярный чемпионат: 54 шайбы и 62 результативные передачи. В 2023 году его результативность снизилась, но даже 76 очков (41+35) являются очень высоким показателем.
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