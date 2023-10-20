«Хоккеистов просто воруют»: с какими «дельцами» предложил разобраться Путин Какие меры надо предпринять ФХР, чтобы хоккеисты не уезжали за границу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

19 октября президент России Владимир Путин обратился к президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку с просьбой разобраться с «дельцами от хоккея», которые «тащат» за границу юных спортсменов. Что имел в виду глава государства и что он предлагает — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин о переходах юных хоккеистов

По словам Путина, процесс перехода российских хоккеистов в иностранные команды необходимо отрегулировать. Об этом глава государства попросил Третьяка.

«Вам вместе со специалистами из Минспорта нужно понять, что нам делать с этими „дельцами“ от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и благородный», — сказал Путин.

Также президент России заявил, что Министерству спорта и ФХР требуется продвигать и развивать свой продукт, исходя из современных тенденций.

«Я уже много раз говорил, что у нас мало что делается в этом плане. Попрошу Минспорт и ФХР вернуться к данному вопросу. Нам надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному красиво и креативно», — добавил Путин.

Фото: kremlin.ru Владислав Третьяк

Как в ФХР отреагировали на просьбу Путина

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что организация будет максимально жестко бороться с людьми, которые незаконно занимаются агентской деятельностью и пытаются увезти молодых российских хоккеистов в зарубежные клубы.

«Мы занимаемся лицензированием агентов, они сдают экзамен. Следим, чтобы не было каких-то случайных людей или жуликов. При этом несколько лет назад с подачи ФХР был принят закон о том, что нелицензированная деятельность по трудоустройству граждан России за рубеж является уголовно наказуемой», — сказал Курбатов.

Что думают хоккеисты об отъезде коллег

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников тоже прокомментировал слова президента России. Он поддержал обращение Путина к ФХР и заявил, что с проблемой переходов россиян «давно пора разобраться».

«Тут главный вопрос в возрасте. Взрослые люди сами могут решить, готовы они уезжать или не готовы, хотят или не хотят. И я думаю, что будут введены категории: что до 16 лет нельзя никуда увозить юных хоккеистов», — сказал Кожевников.

Кожевников также ответил на вопрос, как относится к переходам российских спортсменов в команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вижу ли я что-то плохое в том, что наши спортсмены уезжают в ту же НХЛ? Конечно. Мы их воспитываем, они туда уезжают и пропадают. А могли бы и здесь развиваться. Абсолютно правильное заявление президента», — отметил он.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Александр Кожевников

Российский специалист Андрей Назаров, тренировавший питерский СКА, также оценил просьбу Путина к Федерации хоккея России. Он назвал тему актуальной и важной.

«Фамилии этих дельцов в хоккейном мире давно известны, многие из них — граждане недружественных нам стран, не имеющие лицензии на работу в России и ворующие игроков», — отметил Назаров.

Известный агент Шуми Бабаев рассказал, каким именно образом российские хоккеисты уводятся нелицензированными агентами за рубеж.

«Это большой бизнес, в нем задействованы тренеры и многие другие люди, которые берут деньги и устраивают [юных хоккеистов] в разные платные команды за границей», — добавил он.

Какой способ борьбы с отъездом хоккеистов из России предложили в Госдуме

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о необходимости поднимать уровень Континентальной хоккейной лиги, чтобы наши хоккеисты не хотели из нее уезжать, а иностранцы стремились к нам.

«Если говорить о мотивации для наших ребят, то у меня возникает мысль не о запрете ехать за рубеж, а о создании условий здесь. В связи с нашим отстранением нам надо создавать свои точки притяжения и повышать уровень соревнований в том же хоккее, чтобы к нам хотели ехать, как в НХЛ. Повысить уровень КХЛ, чтобы сильнейшие играли у нас. У нас есть сейчас историческая возможность, — сказала Журова «Матч ТВ».

Как россияне выступают в НХЛ

Многие российские хоккеисты выступают в НХЛ. Самый известный из них — Александр Овечкин, он уже сейчас является вторым игроком в истории по количеству матчей в НХЛ и уступает только американскому защитнику Райану Сутеру. Спортсмен также близок к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате — 894 шайбы. Россиянину осталось оформить 72 гола, чтобы обойти великого канадского игрока в споре за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

Фото: John Woods/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

В минувшем сезоне из россиян обладателем Кубка Стэнли стал нападающий Иван Барбашев, выступающий в составе «Вегас Голден Найтс». Хоккеист попал в «Вегас» после обмена из команды «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году, он уже становился обладателем этой награды, когда играл в составе «Сент-Луис Блюз».

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был одним из лучших игроков в плей-офф 2023 года. Вратарь своими спасениями помог команде пробиться в финал Кубка Стэнли. А кипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим вратарем сезона-2021/22 Национальной хоккейной лиги.

Лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша НХЛ стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счет 111 (30+81) очков. В топ-100 лучших бомбардиров за всю историю лиги из ныне выступающих россиян входят Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

В прошлом сезоне одной из главных звезд НХЛ стал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, набравший 116 очков за регулярный чемпионат: 54 шайбы и 62 результативные передачи. В 2023 году его результативность снизилась, но даже 76 очков (41+35) являются очень высоким показателем.

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