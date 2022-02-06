Хоккеистки сборных России и Канады вышли в медицинских масках на матч ОИ

Игроки женских сборных России и Канады по хоккею вышли в медицинских масках на матч группового этапа на Олимпиаде в Пекине. Ранее игра была задержана на час, сообщает «Экспресс».

По данным источника, изначально канадки не хотели выходить на матч, пока не увидят утренние тесты на коронавирус у российской сборной. Из-за этой ситуации игра была задержана на час. Было принято решение провести матч в масках, чтобы предупредить возможное распространение COVID.

В предыдущем матче женская сборная России по хоккею проиграла США со счётом 0:5 (1:0, 1:0, 3:0). После двух туров Россия занимает третье место в группе A с тремя очками в активе. На первом месте идёт сборная США.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что шесть игроков женской сборной России по хоккею сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпийских играх в Пекине. COVID-19 выявили у Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Людмилы Беляковой, Екатерины Николаевой, Дианы Фахрутдиновой и Лианы Ганеевой.