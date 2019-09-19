https://static.news.ru/photo/8be6b21c-dada-11e9-8857-fa163e074e61_660.jpg Мария Пугина Фото: instagram.com/masha_p_77

Хоккеистка петербургского «Динамо» Мария Пугина приняла участие в массовой драке во время матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) против екатеринбургского СКСО.

По ходу игры между спортсменками двух команд началась драка после столкновения на пятачке перед воротами. После матча Пугина на своей странице в Instagram опубликовала видео драки и написала, что она научилась борьбе у российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Научилась у Хабиба, — отметила Пугина.

UFC призвали пересмотреть отношения с Хабибом из-за видео с медведем, писал News.ru.