Хоккеиста в Уфе осудили за «откос» от армии Суд оштрафовал хоккеиста «Металлурга» Кошелева на 2,2 млн рублей за уклонение от армии

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Семен Кошелев

Хоккеиста магнитогорского клуба «Металлург» Семена Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за уклонение от службы в армии и поступление в вуз через взятки, сообщает РИА Новости. Решение по делу спортсмена вынес Ленинский районный суд Уфы. В марте также приговорили к условному сроку и обязали выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей начальника уфимского военкомата Константина Воропаева, «отмазавшего» от армии пятерых спортсменов, имена которых не раскрывались.

Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу, — заявила судья.

В 2022 году в Уфе по делу об уклонении от службы в армии были осуждены трое других хоккеистов. Игрока петербургского СКА Михаила Воробьева оштрафовали на два миллиона рублей, бывшего вратаря уфимского «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова приговорили к пяти годам условно, Владислава Лукина из владивостокского «Адмирала» оштрафовали на 2,2 млн рублей. Лукину также вменяли покупку водительских прав.

Кроме того, в октябре 2022 года за попытку избежать службы в армии через взятку в 400 тысяч рублей был оштрафован 23-летний бывший футболист клуба «Уфа» Дмитрий Белозеров.