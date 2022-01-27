Хоккеиста «Спартака» обвинили в сексуальном насилии

Нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Джейка Виртанена обвинили в сексуальном насилии, сообщает канадская сеть TSN. Инцидент произошёл в сентябре 2017 года, но жертва насилия обратилась в полицию только в мае 2021-го.

По данным TSN, сейчас девушке 23 года. После её обращения в полицию было проведено расследование, по итогам которого в адрес хоккеиста выдвинули обвинение.

Виртанен перешёл в «Спартак» в сентябре 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за московский клуб 36 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Рид Буше признался в изнасиловании. Преступление было совершено в 2011 году, когда ему было 17 лет, а его жертве — 12. Впоследствии стало известно, что хоккеист был замешан в ещё одном скандале сексуального характера.