https://static.news.ru/photo/ab7192d8-24cb-11ea-988c-fa163e074e61_660.jpg Никита Зайцев (справа) Фото: Steven Kingsman/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский хоккеист Никита Зайцев впервые раскрыл причины, по которым он решил забрать у жены своих маленьких дочерей. По словам защитника «Оттавы», он просто начал бояться за их жизнь.

Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить... Без своих девочек. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними, но мама почему-то начала от меня их прятать, узнав из СМИ, что я в Москве, — рассказал он в интервью «Спорт-Экспресс».

Он объяснил, что сразу после прилёта в Россию он с родителями поехал по тому адресу, где должны были находиться девочки. Там перед их глазами предстала странная картина: две женщины пытались увезти его дочек в неизвестном направлении, поэтому спортсмен принял решение забрать их.

Ранее родители 28-летнего хоккеиста Никиты Зайцева обнародовали приватное видео из жизни своей бывшей невестки Маргариты. Оно снято скрытыми камерами, которые почему-то оказались в доме экс-жены хоккеиста. На одном молодая женщина и её нынешний ухажёр предаются любви на кухне, на другом — этот же мужчина закручивает папиросу, в которой, как заверяют родители спортсмена, содержатся наркотики. Причём на момент съёмки спортсмен давно уже не жил со своей женой, писал NEWS.ru.