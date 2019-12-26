https://static.news.ru/photo/5fd9a7fc-2804-11ea-8481-fa163e074e61_660.jpg Никита Зайцев Фото: nzaitsev22/instagram.com

Хоккеист хоккейного клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев проиграл суд по опеке над детьми бывшей жене Маргарите Готовцевой. Такое постановление вынес Кунцевский районный суд.

Экс-супруги боролись за право взять опеку над двумя несовершеннолетними дочерьми Соней и Верой.

Как ранее писал NEWS.ru, Зайцев впервые раскрыл причины, по которым он решил забрать у жены своих маленьких дочерей. По словам защитника «Оттавы», он просто начал бояться за их жизнь.

Cразу после прилёта в Россию он с родителями поехал по тому адресу, где должны были находиться девочки. Там перед их глазами предстала странная картина: две женщины пытались увезти его дочек в неизвестном направлении, поэтому спортсмен принял решение забрать их.