https://static.news.ru/photo/d677e892-404b-11ea-884c-fa163e074e61_660.jpg Якуб Ержабек Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал чешского защитника подольского «Витязя» Якуба Ержабека на пять матчей.

Хоккеист нарушил правила в матче против ярославского «Локомотива». Подкатываясь к скамейке запасных, он въехал в судью и сбил его с ног, за что был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

Помимо дисквалификации, на Ержабека наложен денежный штраф, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.