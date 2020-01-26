Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал чешского защитника подольского «Витязя» Якуба Ержабека на пять матчей.
Хоккеист нарушил правила в матче против ярославского «Локомотива». Подкатываясь к скамейке запасных, он въехал в судью и сбил его с ног, за что был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.
Помимо дисквалификации, на Ержабека наложен денежный штраф, сообщает пресс-служба КХЛ.
Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.
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