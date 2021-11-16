Хоккеист «Вегаса» Дадонов получил рассечение носа после удара клюшкой

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов получил повреждение носа в матче с «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата. По ходу игры россиянину попали клюшкой по лицу, после чего у него открылось рассечение.

Эпизод с участием Дадонова произошёл на предпоследней минуте матча между «Вегасом» и «Каролиной». Один из соперников клюшкой попал по лицу нападающему «Вегаса» Дадонову и рассёк ему нос. В результате. встреча была ненадолго остановлена, так как сотрудникам стадиона пришлось убирать кровь со льда арены T-Mobile.

Матч между «Вегасом» и «Каролиной» завершился со счётом 2:4. В составе хозяев отличились Бретт Хауден (23-я минута) и Ши Теодор (25-я). У гостей голами отметились Тони Деанджело (12-я), Себастьян Ахо (20-я), Сет Джарвис (42-я) и Винсент Трочек (54-я). В эпизоде со вторым голом одним из ассистентов стал россиянин Андрей Свечников.

Ранее сообщалось, что команда НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду взяла верх над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата. Встреча на арене «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2. В эпизоде с первым голом результативную передачу сделал российский форвард Артемий Панарин.