Хоккеист умер во время матча в Москве Пожилой хоккеист скончался во время матча любительских команд в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий хоккейного клуба «Армата» московской любительской лиги СХЛ («Стань хоккейной легендой») умер прямо во время матча, сообщает Telegram-канал «Хоккейные сливки». Инцидент произошел в ходе встречи с командой «Фаворит».

По имеющимся данным, 61-летний мужчина потерял сознание во время игры. Ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего пытались реанимировать другие игроки. Прибывшие на место происшествия врачи продолжили борьбу за жизнь, но их усилия не увенчались успехом. Точная причина смерти хоккеиста пока неизвестна.

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