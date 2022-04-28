Хоккеист Терещенко заявил, что не писал заявление о похищении дочери

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккеист Алексей Терещенко в беседе с «360» опроверг слухи о том, что подавал заявление в полицию о якобы похищении 12-летней дочери. Он отказался комментировать происходящее и заявил об отсутствии уголовного дела.

Да кто вам всё это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет, — заверил Терещенко.

На данный момент хоккеист находится в бракоразводном процессе с 38-летней супругой Викторией. У супругов есть два ребёнка, однако вопрос о том, с кем они останутся жить, пока не решен.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Терещенко написал в полицию заявление о похищении дочери. Хоккеист указал, что неизвестные посадили его дочь в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.