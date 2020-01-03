https://static.news.ru/photo/424ba0a4-3061-11ea-896f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Тарасенко Фото: Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко смотрел повтор финального матча молодёжного чемпионата мира 2011 года вместо финала турнира 2020 года.

Тарасенко заметил, что смотрит не тот матч, когда увидел себя на льду. Этой историей в Instagram поделилась его жена Яна Тарасенко.

Одновременно с прямым эфиром финального матча молодёжного чемпионата мира — 2020, который транслировался на Первом канале, на «Матч ТВ» показывали повтор финала турнира 2011 года.

tarasenko.yana/instagram.com

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия упустила победу над Канадой в финале МЧМ и осталась без золота. Наша сборная не сумела выиграть турнир, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).