Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Кубка Первого канала.
Лучшим вратарём турнира был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин, защитником — Игорь Ожиганов из СКА, нападающим — швед Деннис Расмуссен,
Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 67877 зрителей, писал NEWS.ru.
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