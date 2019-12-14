Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов назван самым ценным игроком Кубка Первого канала.

Лучшим вратарём турнира был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин, защитником — Игорь Ожиганов из СКА, нападающим — швед Деннис Расмуссен, передаёт ТАСС.

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 67877 зрителей, писал NEWS.ru.

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