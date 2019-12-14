Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счётом 2:0 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 67877 зрителей.

Обе шайбы в составе российской команды забросил нападающий Антон Слепышев (2-я и 58-я минуты). В другом матче сборная Швеции обыграла команду Чехии (3:1) и выиграла Кубок Первого канала. Россияне заняли...