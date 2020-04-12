Хоккеист Рылов заключит контракт со «Спартаком»

Защитник Яков Рылов подпишет контракт с московским клубом «Спартак», сообщил агент игрока Юрий Николаев.
По его словам, новое соглашение заключается на два года. Действующий контракт хоккеиста с красно-белыми истекает 30 апреля,
Ранее NEWS.ru писал, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свои слова о том, что готов вернуться в Россию из-за сокращения зарплат хоккеистов. Спортсмен пояснил, что это была шутка.
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