Хоккеист Рылов заключит контракт со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/22ae561e-7cac-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Яков Рылов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник Яков Рылов подпишет контракт с московским клубом «Спартак», сообщил агент игрока Юрий Николаев.

По его словам, новое соглашение заключается на два года. Действующий контракт хоккеиста с красно-белыми истекает 30 апреля, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал свои слова о том, что готов вернуться в Россию из-за сокращения зарплат хоккеистов. Спортсмен пояснил, что это была шутка.