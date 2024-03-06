Хоккеист рассказал о переменах в этом виде спорта Олимпийский чемпион Яковлев: хоккеисты стали быстрее и ниже ростом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Егор Яковлев

Современные хоккеисты стали быстрее и ниже ростом, рассказал в беседе с «360» олимпийский чемпион по этому виду спорта Егор Яковлев. По его словам, в России сократилось число легионеров, но игра не стала от этого менее интересной.

Сейчас такая идет перестройка у нас в хоккее, хоккей стал быстрее. Он у нас стал ниже по росту, ушли вот эти габаритные ребята, — пояснил спортсмен.

Он рассказал, что сегодня лидерами становятся «скоростные ребята», которые хорошо умеют обращаться с шайбой, и таких игроков в КХЛ становится все больше. При этом Яковлев признал, что уровень хоккея в России немного снизился, что может быть связано с сокращением числе качественных легионеров. Однако, от этого российский хоккей не стал менее интересным, резюмировал хоккеист.

Ранее Яковлев рассказал, что работа детского хоккейного тренера — это «адский труд», а идеальный наставник должен фанатеть от своей работы и вкладывать в нее душу. Олимпийский чемпион пояснил, что при работе с детьми важно обладать достаточным опытом и знаниями, которые необходимо передать будущим спортсменам. При этом, по мнению Яковлева, не очень много детских хоккейных тренеров можно назвать по-настоящему хорошими.