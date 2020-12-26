Хоккеист Радулов потерял вложенные в российский банк 1,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/47190688-4787-11eb-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский игрок НХЛ «Даллас» Александр Радулов лишился 1,5 млн рублей из российского банка, в который он переводил зарплату.

По словам хоккеиста, он несколько лет назад познакомился с бывшим владельцем казино, который открывал новую кредитную организацию. Предприниматель, имя которого Радулов не назвал, пообещал ему проценты, качественное обслуживание и выдачу большой суммы денег в любой точке мира, сообщает Telegram-канал Hue.

Однако проблемы с лицензией у банка возникли ещё в 2015 году. Сейчас кредитная организация находится на стадии банкротства, а уголовное дело висит уже несколько лет. Следователи не могут найти пострадавших. При этом руководство банка убеждало спортсменов, что их средства ушли в очередное "дело" и скоро будут возмещены. Радулов оказался не единственным спортсменом, который вложил свои сбережения в банк и сейчас они решили отвоёвывать свои деньги.

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