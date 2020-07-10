Хоккеист Павел Крутий умер в возрасте 23 лет

https://static.news.ru/photo/8e5d95ec-c2b0-11ea-abd6-fa163e074e61_660.jpg Павел Крутий Фото: pavelkrutii/instagram.com

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила о том, что ушёл из жизни нападающий хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий. Хоккеисту, которому было 23 года, стало плохо на тренировке.

Врач клуба оказал Павлу первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии, — сообщает пресс-служба ФХР.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча.

Ранее NEWS.ru писал, что известный в прошлом нападающий сборной России, клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорке Айлендерс» Алексей Яшин высказал своё мнение по поводу продления срока действия коллективного договора между руководством НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, а также возобновления сезона-2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии COVID-19.