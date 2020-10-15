Хоккеист Панарин заявил, что во время поездки в поезде ел вонючую курицу

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин объяснил, почему во время поездки в Челябинскую область он не стал брать плацкартный вагон.

Плацкарт брать не стали. Если бы меня кто-то узнал, кайфануть бы не получилось. Пришлось бы сидеть и выпивать со всем вагоном (смеется), — приводит его слова Sport24.

Также он заявил, что не выпивал в купе, «а смотрел в окно, ел вонючую курицу» и лапшу быстрого приготовления.

Один из самых высокооплачиваемых российских игроков НХЛ навестил в Коркино (Челябинская область) своих бабушку и дедушку. В 2019 году Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет на сумму $81,5 млн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.