Никита Нестеров рассказал, смотрит ли он ЧМ-2024 по хоккею Спортсмен Нестеров: ЧМ-2024 по хоккею не интересно смотреть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Нестеров

Лидер хоккейного ЦСКА и национальной команды России Никита Нестеров не смотрит чемпионат мира, который сейчас проходит в Чехии, пишет KP.RU. Спортсмен рассказал в беседе с изданием, что ему не интересно это мероприятие, так как сборную России отстранили от участия в международных соревнованиях.

Обидно, конечно, что нас не допускают. Но я не могу ничего решить. В данный момент чемпионат мира не смотрю и даже не знаю, кто из группы вышел, — поделился хоккеист.

Спортсмен отметил, что он не смотрел ни одной игры и даже не знает, кто с кем играет. Он добавил, что ему это не интересно, к тому же, у него есть свои дела. Хоккеист смотрел бы международный матч, если бы там участвовала Россия.

Желательно, чтобы и я в этом всем принимал участие, — заключил Нестеров.

Ранее экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что Россию исключили из чемпионата мира по хоккею, так как спорт всегда был политикой. Он подчеркнул, что матчи между российскими и американскими или канадскими спортсменами всегда проходили с большим накалом.

Ранее стало известно, что национальные флаги России и Белоруссии будут отбирать у болельщиков, которые придут с ними на матчи чемпионата мира по хоккею в Чехии. Уточняется, что под запрет подпадает и любая другая атрибутика этих стран.