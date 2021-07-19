Хоккеист «Нэшвилла» признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

19-летний проспект клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» Люк Прокоп публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я прошёл долгий путь, чтобы добраться до этого момента в моей жизни, но я очень доволен своим решением совершить каминг-аут, — написал Прокоп.

Спортсмен добавил, что с детства мечтал профессионально играть в хоккей и убежден, что если он продолжит проживать настоящего себя, то шансы «осуществить мечты» повысятся. Он был выбран на драфте НХЛ в 2020 году под номером 73. В декабре с ним подписали контракт сроком на три года.

В прошедшем сезоне защитник играл за «Калгари Хитмен» в Западной хоккейной лиге.

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