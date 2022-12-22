Хоккеист «Нефтехимика» Новиков скончался в зоне проведения спецоперации

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Антон Новиков

Член хоккейного клуба «Нефтехимик» Антон Новиков скончался в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал команды. Министерство обороны России информацию на данный момент не подтвердило.

Антон рос в спортивной семье, и в хоккейной среде Нижнекамска его знали многие. Общительный, вежливый, целеустремленный, всегда готовый прийти на помощь – именно таким мы запомним его, – приводит издание публикацию клуба.

«Москва 24» сообщает, что Новиков принял участие в более чем 100 матчах и провел свыше 1 000 матчей в роли главного рефери. Он также был голкипером в Санкт-Петербургской хоккейной лиге.

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