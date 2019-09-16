https://static.news.ru/photo/9113fd56-d89d-11e9-9271-fa163e074e61_660.jpg Игорь Мусатов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Экс-нападающий российской молодёжной сборной, хоккеист Игорь Мусатов в ходе судебного заседания отказался признавать свою вину в мошенничестве на 45 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости . Мусатову грозит до десяти лет лишения свободы по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Как установило следствие, хоккеист предложил знакомому приобрести 103 биткоина за 45 млн рублей. Сделка состоялась зимой 2018 года, однако до конца доведена не была. Подельник Мусатова скрылся в неизвестном направлении сразу после получения денег. Хоккеист пообещал знакомому решить проблему, но затем перестал выходить на связь. Позже полиция задержала Мусатова и одного из его сообщников.

Обвиняемый считает, что его оговорили, а никаких преступных действий он не совершал. Мусатов и его адвокаты настаивают, что в розыске и задержании не было нужды, так как хоккеист не пытался скрыться и свободно перемещался по Москве. Более того, Мусатов заявил, что «сам бы хотел разобраться». Защита спортсмена утверждает, что он «только познакомил людей, в финансовые отношения не входил».

Кузьминский суд отправил под арест бывшего хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой (ч. 4 статьи 159 УК). Об этом ранее сообщили News.ru в пресс-службе суда.