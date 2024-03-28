Хоккеист Кучеров завоевал лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров

Российский хоккеист — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ, что позволило ему стать единоличным лидером гонки бомбардиров лиги, следует из статистики, размещенной на сайте турнира. Он обогнал канадца из «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона.

Кучеров забросил шайбу на 60-й минуте в матче с «Бостон Брюинс». Эта встреча завершилась со счетом 3:1. Всего в текущем сезоне хоккеист набрал 124 очка. За ним следует Маккиннон с 123 баллами.

Кучеров выступает за «Тампу» на протяжении более 10 лет. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что омский хоккейный клуб «Авангард» сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.

Максим Березкин и Максим Шалунов из «Локомотива» забили две шайбы хозяевам встречи. Отмечается, что омичи побеждают вторую игру подряд, счет в серии до четырех побед — 3:2 в пользу «Локомотива». Шестой матч клубы проведут 28 марта в Ярославле.