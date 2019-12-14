https://static.news.ru/photo/f5718fe8-1e84-11ea-bab9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Григоренко (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко считает, что россияне могли обыграть команду Чехии в основное время.

Повели со счётом 2:0, создали много моментов, но, к сожалению, довели всё до серии буллитов, хотя могли побеждать в основное время. Хорошо, что смогли добиться успеха в итоге, — сказал Григоренко после матча журналистам.

Сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Чехии со счётом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Игра состоялась в Москве на «ЦСКА Арене», писал NEWS.ru.