Хоккеист Федотов рассказал о причастности ЦСКА к его армейской службе Хоккеист Федотов назвал не имеющим значения возможное влияние ЦСКА на его службу в армии

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Иван Федотов

Серебряный призер Олимпиады-2022 по хоккею в составе сборной России голкипер Иван Федотов, который 8 июля официально подписал контракт с ЦСКА, высказал свое мнение относительно возможной причастности армейского клуба к его отправке на службу в армию год назад. Как сообщает KP.RU, спортсмен заявил, что для него не имеет значения, кто оказал влияние на его службу в армии, а кто нет.

Я лично как человек, который отслужил, не могу прокомментировать домыслы и разговоры. Это не имеет значения, кто приложил руку, кто нет. Я отслужил год и отдал время, которое мог посвятить хоккею. Двигаемся дальше. Делать выводы тут бессмысленно. Время прошло, и сейчас нужно возвращаться и делать определенные шаги, — подчеркнул вратарь.

Федотов стал в составе ЦСКА обладателем Кубка Гагарина (2021/22) и выиграл со сборной России серебро Олимпиады-2022. В середине прошлого года он не стал продлевать контракт с ЦСКА, подписав годичное соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Однако 1 июля прошлого года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В итоге хоккеист не смог поехать в НХЛ, поскольку был отправлен проходить срочную службу на Северный флот.

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