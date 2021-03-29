Хоккеист Евгений Малкин сможет выйти на лёд в матче НХЛ не ранее 12 апреля

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин сможет выйти на лёд не ранее 12 апреля. Об этом сообщил журналист агентства АР Стивен Уайно.
По информации журналиста, Малкин
Таким образом, Малкин пропустит не менее шести матчей и вернётся к игре не ранее 12 апреля. На эту дату запланирована домашняя встреча «Питтсбурга» против «Нью-Джерси».
В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 28 матчей, набрав 24 очка.
34-летний россиянин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Также в составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира.
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