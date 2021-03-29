Хоккеист Евгений Малкин сможет выйти на лёд в матче НХЛ не ранее 12 апреля

https://static.news.ru/photo/e658b7f8-d40a-11e9-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: e.malkin71geno/instagram.com

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин сможет выйти на лёд не ранее 12 апреля. Об этом сообщил журналист агентства АР Стивен Уайно.

По информации журналиста, Малкин помещён в клубный список травмированных на долгий срок игроков. Повреждение нападающий получил 17 марта во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Россиянин в самом начале встречи столкнулся с защитником бостонцев Джарредом Тинорди и не смог продолжить игру.

Таким образом, Малкин пропустит не менее шести матчей и вернётся к игре не ранее 12 апреля. На эту дату запланирована домашняя встреча «Питтсбурга» против «Нью-Джерси».

В текущем сезоне Евгений Малкин провёл 28 матчей, набрав 24 очка.

34-летний россиянин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Также в составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира.

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