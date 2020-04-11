Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв скончался в 25 лет

https://static.news.ru/photo/6f3c8cfa-7c0a-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Колби Кейв Фото: Steven Kingsman/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» Колби Кейв умер на 26-м году жизни в результате кровоизлияния в мозг.

Кровоизлияние произошло 6 апреля. Кейва госпитализировали в больницу Торонто и ввели в медикаментозную кому. Спасти пациента врачам не удалось, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского клуба.

Центрфорвард выступал за «Эдмонтон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Кейв также играл за «Бостон». Всего в лиге он провёл 67 матчей.

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