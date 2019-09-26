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Защитник Денис Осипов перешёл в пекинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

Хоккеист заключил двусторонний контракт на один год, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне Осипов играл за минское «Динамо». В 43 матчах регулярного чемпионата россиянин забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-7» и 22 штрафных минутах.

В КХЛ Осипов также выступал в составе ХК МВД, екатеринбургского «Автомобилиста», владивостокского «Адмирала», магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива». В общей сложности Осипов провёл 343 матча, отметившись 63 (21+43) очками при полезности «+12» и 212 минутах штрафного времени.