Хоккеист Брызгалов рассказал, что уже месяц не может купить маски в США

https://static.news.ru/photo/280f8764-817e-11ea-bc25-fa163e074e61_660.jpg Илья Брызгалов Фото: bryzgoalie30/twitter.com

Российский вратарь Илья Брызгалов, ранее выступавших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рассказал о проблемах в США во время пандемии коронавируса.

Вышел закон штата: если идёшь в магазин, нужно обязательно на себе иметь маску. Иначе тебя не пустят внутрь. Нам тёща сшила эти маски. А так их купить невозможно. Я уже месяц их не видел в аптеке, — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».

Брызгалов является обладателем Кубка Стэнли 2007 года, а также чемпионом мира 2009 года.

Девять россиян вошли в список худших спортсменов в истории НХЛ под своими игровыми номерами, ранее писал NEWS.ru.