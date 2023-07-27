Хоккеист Бреннан Менелл получил российское гражданство

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бреннан Менелл

Хоккеист московского «Динамо», родившийся в США, получил российское гражданство, сообщается на официальном портале правовой информации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В московской команде спортсмен играет с сентября 2022 года.

Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившеся 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки, — говорится в тексте указа.

Бреннан Менелл начал свою спортивную карьеру в североамериканских хоккейных лигах. В частности он сыграл пять матчей за «Миннесоту», не отметившись особыми результатами. В Континентальной хоккейной лиге спортсмен выступал за минское «Динамо», в этой команде он провел год. В сентябре 2022 года он перебрался в Москву, где подписал контракт уже с российским «Динамо». Контракт был продлен в апреле 2023 года. Согласно статистике, Менелл набрал 72 очка за 102 матча.

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