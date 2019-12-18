Брэндон Макмиллан Брэндон Макмиллан Фото: khl.ru

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером, — цитирует пресс-служба клуба президента «Авангарда» Максима Сушинского.

В текущем сезоне Макмиллан провёл 34 матча за рижское «Динамо», в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами.

В «Авангарде» хоккеист будет играть под номером 15.

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