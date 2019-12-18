Фото: khl.ru

Жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала видео, где российский нападающий играет со своим годовалым сыном. На кадрах он катает малыша на спине и нежно целует его в живот, заставляя смеяться. Видео вызвало бурную реакцию интернет-пользователей и собрало тысячу комментариев.

Этот ролик привлёк внимание Национальной хоккейной лиги, которая выложила ролик в Twitter. Ранее NEWS.ru писал, что Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке....