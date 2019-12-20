Защитник омского «Авангарда» Вячеслав Войнов прокомментировал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мы не смотрим на то, кто у нас соперник и на каком он месте. У нас всегда акцент только на своей игре. Почему так много владений во втором периоде? Этот вопрос адресуйте лучше судьям, — сказал Войнов журналистам.
Ранее «Авангард» подписал контракт с канадским центральным нападающим Брэндоном Макмилланом. Соглашение рассчитано до конца сезона, писал NEWS.ru.
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