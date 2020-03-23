https://static.news.ru/photo/12924dca-6cd6-11ea-bf11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Трактор»/facebook.com

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» приостановил тренировки с 23 марта по 6 апреля из-за пандемии коронавируса в России.

Руководство хоккейного клуба «Трактор» приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы «Трактор», — сообщается на официальном сайте команды.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что решение принято в связи с заботой о здоровье спортсменов. «Трактор» призывает всех болельщиков придерживаться самоизоляции и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Общее количество заражённых в России по состоянию на утро 23 марта — 438 человек. Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человека.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года был официально отменён на совете Международной федерации хоккея (IIHF) из-за пандемии коронавируса, ранее писал NEWS.ru.