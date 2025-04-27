ХК «Тампа» обыграл «Флориду» в серии плей-офф НХЛ

Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров

Хоккейный клуб (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

У победителей дубль оформил нападающий Джейк Генцел (на 18-й и 41-й минутах), нападающие Ник Пол (34), Люк Гленденинг (55) и Энтони Сирелли (56) также забросили по шайбе. В команде проигравших проявил себя нападающий Мэттью Ткачук (3).

Также российский нападающий Никита Кучеров отметился в матче двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 53 гола и 117 результативных пасов в играх Кубка Стэнли, кроме того, он стал третьим россиянином, набравшим 170 очков в плей-офф НХЛ.

До этого стало известно, что российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». Хоккеист сделал 10 сейвов на льду, что составило 62,5% отраженных бросков. Такой результат стал худшим для голкипера за всю карьеру в НХЛ.

Ранее российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил хет-трик в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Виннипега». Он забросил три шайбы и отметился голевой передачей, набрав таким образом четыре очка.

Тем временем экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что основным претендентом на Кубок Гагарина является ярославский «Локомотив». По его мнению, уфимскому «Салавату Юлаеву» будет тяжело пройти команду Игоря Никитина.