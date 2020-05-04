Хоккей

ХК «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА Арене»

11:29, 04 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый вице-президент и генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что команда продолжит проводить домашние матчи на «ЦСКА Арене» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Мы продолжим выступать там, где играли в прошлом сезоне, — цитирует Жамнова РИА Новости.

Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.

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