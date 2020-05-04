ХК «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА Арене»

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Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» объявил об изменениях в административной структуре клуба.

Генеральный менеджер Михаил Щедрин покинул «Северсталь». Его должность будет упразднена, а обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложена на тренера-селекционера Александра...