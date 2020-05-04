ХК «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА Арене»

https://static.news.ru/photo/9c7665cc-8de1-11ea-9a1d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Первый вице-президент и генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что команда продолжит проводить домашние матчи на «ЦСКА Арене» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Мы продолжим выступать там, где играли в прошлом сезоне, — цитирует Жамнова РИА Новости.
Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.