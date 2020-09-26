ХК «Спартак» не будет предлагать защитнику Лямину полноценный контракт

https://static.news.ru/photo/a483fe0e-00d3-11eb-957a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Лямин Фото: spartak.ru

Московский «Спартак» не предложит защитнику Кириллу Лямину полноценный контракт.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице хоккейного клуба в Twitter.

В июле 2020 года Лямин подписал с клубом пробный контракт и провёл с командой предсезонные сборы. В конце августа появилась информация о том, что «Спартак» планирует подписать с хоккеистом новый пробный контракт.

В сезоне-2019/20 Лямин играл за московское «Динамо», в 60 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрав 9 очков (3 гола и 6 передач). В этом сезоне хоккеист провёл в «Спартаке» два матча.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» после четырёх поражений подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал домашнюю волевую победу над хабаровским «Амуром» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Гости открыли счёт на 17-й минуте усилиями Томаша Зогорны, однако во втором периоде «красно-белые» отыгрались.