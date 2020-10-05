ХК «Сочи» одолел рижское «Динамо» в поединке аутсайдеров «Запада» КХЛ

https://static.news.ru/photo/ca94d626-0741-11eb-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsochi/vk.com

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ХК «Сочи» на своей площадке одержал победу над рижским «Динамо» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

В составе южан шайбы забили Дмитрий Колготин (7-я минута), Даниил Мироманов (38-я), Сергей Шмелёв (46-я) и Игорь Руденков (57-я, в меньшинстве).

У гостей отличились Мэтью Майоне (на 28-й секунде третьего периода) и Мартиньш Дзиеркалс (47-я минута).

Рижане проводили встречу в ослабленном составе, поскольку ряд игроков находятся на карантине после вспышки коронавируса в команде.

После этой победы сочинцы оторвались на два очка от латвийской команды (семь против пяти), оставив «Динамо» на последней строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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