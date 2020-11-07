ХК «Сочи» объявил о подписании контракта с вратарём Красиковым

https://static.news.ru/photo/6db4851a-210d-11eb-a3cf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Красиков Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Хоккейный клуб «Сочи» проинформировал о подписании контракта с вратарём Алексеем Красиковым.

Так, соглашение заключено до конца текущего сезона.

Начиная с 2016 года Красиков числился в составе новосибирской «Сибири», в ноябре данный контракт был расторгнут.

Ранее NEWS.ru писал, что «Нефтехимик» расторг контракты с защитниками Романом Граборенко и Джулианом Мелкиори.

В текущем сезоне Граборенко провёл девять матчей, набрав два очка. Мелкиори пришёл в «Нефтехимик» в июле 2020 года, однако не сыграл за команду ни одного матча.