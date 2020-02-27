https://static.news.ru/photo/d127b2e2-593b-11ea-96c3-fa163e074e61_660.jpg Харри Сятери Фото: hcsibir1962/facebook.com

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» подписал новое соглашение с голкипером Харри Сятери.

Новый контракт с 30-летним вратарём рассчитан до конца сезона-2020/21. Детали не разглашаются, сообщает официальный сайт коллектива.

Финский хоккеист перешёл в «Сибирь» в 2019 году. На его счету 42 матча за новосибирский коллектив. В среднем за игру он пропускал 2,14 шайбы и отражал 92,1% бросков.

Новосибирская «Сибирь» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ на домашней арене одержала волевую победу над рижским «Динамо» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), писал NEWS.ru.