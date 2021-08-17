ХК «Сибирь» пополнил канадский защитник Тревор Мёрфи 

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Канадский защитник Тревор Мёрфи перешёл в хоккейный клуб «Сибирь». Уже сегодня игрок прилетит в Новосибирск, где будет выступать под номером 8, сообщает «Сиб.фм».

Ранее 26-летний спортсмен играл за казанский «Ак Барс». За Мёрфи казанская команда получила денежную компенсацию. Детали сделки не разглашаются.

Канадец перешёл в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона из «Куньлуня». За китайскую команду защитник отыграл 77 матчей, в которых набрал 35 очков (10+25). За казанцев Тревор провёл 21 матч в регулярном чемпионате (набрал 8 очков: 2+6) и восемь матчей в плей-офф (1+3).

Ранее сообщалось, что 35-летний российский форвард Александр Овечкин и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заключили новый контракт на пять лет стоимостью $47,5 млн.