ХК «Йокерит» не вылетел из Хельсинки в Минск на матч КХЛ

https://static.news.ru/photo/6cae2152-edce-11ea-9dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Финский хоккейный клуб «Йокерит» остался в Хельсинки, хотя должен был 3 сентября играть матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Минске.

Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00 (совпадает с московским). Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменён и рейс Finnair в Минск, — написала газета IltaLehti.

Финская команда должна была провести игру с минским «Динамо» в рамках нового сезона КХЛ, а затем в тот же день улететь в Финляндию. «Йокерит» хотел перенести игру на более позднюю дату, но в «Динамо» отказались.

NEWS.ru писал, что Кубок открытия сезона КХЛ завоевал «Ак Барс». Матч против ЦСКА закончился со счётом 3:2.